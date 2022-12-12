Fenerbahçe'nin 2021 yazında Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerde sadece 1 yıl forma giymesine karşın taraftarların sevgilisi oldu.
Kim Min-Jae'ye dünya devi talip! Rekor bonservis ve transfer...
Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Kim Min-Jae, buradaki performansıyla dikkat çekti. 2022 Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil eden 26 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Son olarak Fransız basını, Güney Koreli defans oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Güney Koreli stoper, yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olurken, burada da gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Güney Kore'nin kadrosunda bulunan Min-Jae, grup maçlarının ilk ikisinde sahada yer aldı.