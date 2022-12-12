Kim Min-Jae'ye dünya devi talip! Rekor bonservis ve transfer...

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan Kim Min-Jae, buradaki performansıyla dikkat çekti. 2022 Dünya Kupası'nda da ülkesini temsil eden 26 yaşındaki oyuncu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Son olarak Fransız basını, Güney Koreli defans oyuncusu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)