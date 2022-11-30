Kolombiya Futbol Federasyonu, 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Andres Balanta'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Deportivo Cali'de forma giyen Balanta, bu sezon Arjantin ekibi Atletico Tucuman'a kiralanmıştı. Oyuncunun kalp krizi geçirdiği belirtiliyor.
18 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Andres Balanta, kariyerine Deportivo Cali'de başladı. Sezon başında Arjantin temsilcisi Atletico Tucuman'a kiralanan genç futbolcu, 28 karşılaşmada forma giydi, 1 asist yaptı. 1.77 cm boyundaki genç yıldız, ön libero olarak görev yapıyordu.
Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta.— Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022
Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. pic.twitter.com/bwHWNrrk7h