Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Max Kruse, sarı-lacivertlilerden ayrılık sürecinde sorunlar yaşamış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Geçtiğimiz hafta kulübü Wolfsburg ile de sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Alman yıldız, tatilde keyfini çıkarırken yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. İşte detaylar...

Wolfsburg'dan yaklaşık 1 milyon euro tutarında tazminat aldığı belirtilen Kruse geleceği hakkında, "Sırada hangi maceranın geleceğine karar vermek için biraz kendime zaman ayıracağım. Ama güzel bir haber olacak, buna söz verebilirim" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE İLE DAVALIK OLDU

Bilindiği üzere Kruse, Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kalmış ve kulüp ile davalık olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in Kruse ile yaptığı anlaşmayı KAP'a bildirmemesi de tartışma yaratmıştı. Kruse, 2019-20 sezonunda görev aldığı Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol 7 asistlik katkı yaparken futbolcu ile daha sonra FIFA'lık olunarak yollar ayrıldı.

KRUSE, F.BAHÇE'DEN NE KADAR TAZMİNAT ALDI?

Fenerbahçe, yapılan görüşmeler sonrası karşılıklı anlaşma yoluna gittiği futbolcuya, menajerine ve avukatlara toplam 4.5 milyon euro ödeme yapmak durumunda kalmıştı. Kruse, Aaron Torschke ile yaptığı bir yayında, "Fenerbahçe'den yılda 3 milyon euro net maaş alıyordum" demişti. Söz konusu 4.5 milyon euro bedelin 3.75 milyon euro tutarı Kruse'ye, 750 bin euro da menajer ve avukatlara ödenmişti. Futbolcuya ödenen rakam, Fenerbahçe'nin KAP'a yapması gereken bedel olan 3.8 milyon euronun altında kaldığı için de bildirim yapılmadı.

KRUSE, ABD'DE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARIYOR

Wolfsburg ile de karşılıklı anlaşmayla yollarının ayrıldığı duyurulan 34 yaşındaki futbolcu, Florida'da güneşin tadını çıkarırken oğlu Lauro Maxim ile birlikte vakit geçirdi. Kruse'nin eski eşi bilindiği üzere ABD'de yaşıyor.

NEHRE DÜŞEN TOPU ALAMADI

Bu arada Max Kruse, oğluyla birlikte bahçede futbol oynadığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kruse'nin çekim yaptığı esnada ise futbol topunun nehre düşmüş olması gözlerden kaçmadı.





"NEHRE ATLA KRUSE"

Kruse, "Topu nasıl geri kazanacağım konusunda hiçbir fikrim yok" ifadesini kullanırken, Alman futbolcunun takipçileri ise deneyimli oyuncuya nehre atlaması tavsiyesinde bulundu.

"TİMSAHLARIN OLDUĞU NEHRE ATLAMAM"

Max Kruse ise "Hayır, timsahların olabileceği bir nehre atlamayacağım" şeklinde bir yanıt verdi.

ALMANYA'DA HALEN GÜNDEMDE

Wolfsburg Teknik Direktörü Niko Kovac ile problemler yaşayan ve Bundesliga ekibinden ayrılan Kruse ile ilgili bazı taraftarlar, "Kruse, takipçilerini artırmanın yollarını ve yeni işini bulmuş" yorumlarını yaptı.

BUNDESLIGA, ŞOVMENİNİ KAYBETTİ

Öte yandan geride bıraktığımız ay nargile ile poz veren Kruse için Alman yazarlardan Kevin Schwank, "Bundesliga en büyük şovmenini kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.