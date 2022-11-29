Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı
Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Konyaspor, Zeljeznicar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Zeljeznicar ile Konyaspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Zeljeznicar - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ZELJEZNICAR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Zeljeznicar - Konyaspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.