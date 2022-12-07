Sevilla - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Sevilla - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Sevilla ve Monaco kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022- 11:00