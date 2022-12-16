Mihajlovic hayatını kaybetti!

Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında vefat etti. Mihajlovic, 2019'dan bu yana lösemi ile savaşıyordu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 17:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022- 18:01