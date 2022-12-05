Mancherster United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı merak ediliyor. Çıakn haberlere göre dünya yıldızı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaştı. Şu anda Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan golcü isimden konu ile ilgili açıklama gelmedi. Ancak Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo hakkında konuştu.
Santos, Cristiano Ronaldo için Al Nassr'a transferi için haberleri çıktığının sorulması üzerine, "Bilmiyorum, Ronaldo'yla bu konuda konuşmadım. Oyuncularla konuştum ama bu konuda değildi. Ronaldo, Dünya Kupası'nda takıma yardım ediyor" diye cevap verdi.
Portekiz, Dünya Kupası'nın son 16 turunda İsviçre ile salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos konuştu! Cristiano Ronaldo Al-Nassr'a gidiyor mu?
Mancherster United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı merak ediliyor. Çıakn haberlere göre dünya yıldızı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaştı. Şu anda Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan golcü isimden konu ile ilgili açıklama gelmedi. Ancak Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo hakkında konuştu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.12.2022- 18:33
Mancherster United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı merak ediliyor. Çıakn haberlere göre dünya yıldızı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaştı. Şu anda Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan golcü isimden konu ile ilgili açıklama gelmedi. Ancak Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo hakkında konuştu.