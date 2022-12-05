Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos konuştu! Cristiano Ronaldo Al-Nassr'a gidiyor mu?

Mancherster United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı merak ediliyor. Çıakn haberlere göre dünya yıldızı Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaştı. Şu anda Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan golcü isimden konu ile ilgili açıklama gelmedi. Ancak Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo hakkında konuştu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2022- 18:33