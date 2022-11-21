Polonya U21 - Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Ümit Milli Takımımız ile Polonya U21 Milli Takımı, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Hırvatistan'da oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Polonya U21 - Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Polonya U21 - Türkiye U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya U21 - Türkiye U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya U21 - Türkiye U21 maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 15:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Ümit Milli Takımımızın Polonya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)

Defans: Ali Barak (Roda JC), Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Kenan Yıldız (Juventus FC), Hakan Yeşil (Adanaspor A.Ş.), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Emrehan Gedikli (Trabzonspor A.Ş.)