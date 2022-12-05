Manchester United'dan ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı. Portekizli süper yıldızın, 2.5 sezonda 500 milyon Euro kazanacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İspanyol basın kuruluşu Marca'nın haberine göre, Manchester United'dan ayrılan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Portekizli dünya yıldızı, 1 Ocak itibariyle Al-Nassr forması giyecek.

Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon euro gelir elde edecek.

Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.

Cristiano Ronaldo'nun Arap kulübünden kazanacağı yıllık 200 milyon euro'nun içinde maaşın dışında reklam anlaşmalarının da yer alacağı belirtildi. Portekizli süperstarın sözleşmesi, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmen duyurulacak.