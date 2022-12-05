Son dakika spor haberi: Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius'un geleceği şekilleniyor. İngiliz basını, kariyerini Newcastle United'da sürdüren deneyimli kaleci için net bir karar verileceğini ifade etti.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'da gözler Alman kaleci Loris Karius'un geleceğine çevrildi. Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Karius, kulüpten yeni sözleşme ile ilgili gelecek haberi bekliyor.

Daha önce Liverpool forması giyen ve Merseyside ekibinde tutunamayan Loris Karius, Newcastle United ile yıl sonuna kadar anlaşarak yeniden Ada'ya dönmüştü.

SAKATLIK KARIUS'A KAPI AÇTI

Newcastle United'da hatırlanacağı üzere Karl Darlow'un ayak bileğinden sakatlanması sonrasında Loris Karius'un transfer edilmesi kararlaştırılmıştı.

KARIUS İÇİN KARAR AŞAMASI

İngiliz basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; yakın bir zamanda Karius ile ilgili net bir karar verileceği ifade edildi.