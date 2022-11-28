İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Juventus'ta büyük bir deprem yaşandı. Başkan Andrea Agnelli ile birlikte Başkan Yardımcısı Pavel Nedved de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu toplu bir şekilde görevlerinden istifa etti.

İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Juventus'ta büyük bir deprem yaşandı. Başkan Andrea Agnelli ile birlikte Başkan Yardımcısı Pavel Nedved de dahil olmak üzere tüm yönetim kurulu toplu bir şekilde görevlerinden istifa etti.

Takımın istikrarsız olan performansının toparlanmasına rağmen lig şampiyonluklarına konan ambargonun sona ermesinin bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.



Önümüzdeki aylarda ise yeni yönetim kurulunun seçilmesiyle kulübün yeni bir vizyon belirleyeceği ifade ediliyor.



Bu sezon şampiyonluk potasında yer alan Juventus, son şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda elde etmişti.