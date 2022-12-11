Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giyen Nordin Amrabat, Fas Milli Takımı ile Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen kardeşi Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Nordin Amrabat'tan kardeşi için transfer çağrısı!
Galatasaray oynadığı dönemde beklentilerin altında kalan Nordin Amrabat'tan kardeşi Sofyan Amrabat'a transfere dair çarpıcı bir uyardıda bulundu. İşte son gelişmeler...
AMRABAT, LIVERPOOL İLE ANILIYOR
Sofyan Amrabat, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyice parladı.
Amrabat'ın, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer olacağı öne sürüldü.