Premier Lig'de ilk kez bir takım Türkiye'de kampa giriyor! İşte o takım

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Türkiye'de kampa girecek. Bununla birlikte ilk kez bir Premier Lig takımı ülkemizde hazırlık kampı yapmış olacak. Crystal Palace, 7 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor ile hazırlık maçı oynayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Akşam saatlerinde Antalya'ya gelen İngiliz ekibi, hazırlıklarına 12 Aralık'a kadar burada devam edecek.

İLK KEZ BİR PREMIER LİG EKİBİ KAMP İÇİN TÜRKİYE'DE

Öte yandan Crystal Palace'ın kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih etmesiyle, ilk kez bir Premier Lig ekibi Türkiye'de hazırlık kampı geçirecek. 4-12 Aralık tarihleri arasında kamp yapacak Crystal Palace, Winter Football Series kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü Trabzonspor, 11 Aralık Pazar günü ise Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

