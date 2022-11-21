İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'la sorunlar yaşayan ve Portekiz'in 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Cristiano Ronaldo, bir ilke daha imza attı. 37 yaşındaki oyuncu, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu.

Manchester United'ı eleştiren söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Cristiano Ronaldo, yeni bir unvanın daha sahibi oldu. Portekizli yıldız, sosyal medya platformu Instagram'da 500 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk isim oldu.

Ronaldo, 569 milyon takipçisi bulunan Instagram resmi hesabının ardından en çok takipçili isim durumunda.