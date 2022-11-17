Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Lüksemburg sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lüksemburg - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lüksemburg - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Lüksemburg ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lüksemburg - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Macaristan maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

LÜKSEMBURG - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lüksemburg

Moris; Bohnert, Jans, Chanot, Mica Pinto; V.Thill, S.Thill, Barreiro, Borges Sanches; Sinani, Rodrigues

Macaristan

Dibusz; At.Szalai, Lang, Orban; Fiola, Styles, Nagy, Kerkez; Gazdag, Szoboszlai; Adam