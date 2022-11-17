Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. İrlanda sahasında Norveç'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İrlanda - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İrlanda - Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. İrlanda ile Norveç kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İrlanda - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Norveç maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

İRLANDA - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İrlanda

Bazunu; O'Shea, Collins, Egan; Doherty, Browne, Hendrick, Molumby, Brady; Obafemi, Robinson

Norveç

Nyland; Ryerson, Ostigard, Gregersen, Meling; Odegaard, Berg, Thorsby; Sorloth, Strand Larsen, Elyounoussi