Portekiz - Nijerya maçını canlı takip etmek için tıklayın
Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Portekiz ile Nijerya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PORTEKİZ - NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Portekiz - Nijerya maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
PORTEKİZ - NİJERYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Portekiz
Sa; Dalot, Silva, Pereira, Guerreiro; Palhinha, Neves, Vitinha; Leao, Otavio, Ramos
Nijerya
Uzoho; Awaziem, Troost-Ekong, Bassey, Akpoguma; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Chukwueze, Dennis, Onuachu