İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, beklediği süreleri bulamadı. Çağlar'ın takımdan ayrılacağı ortaya çıktı.

İtalyan basınında çıkan habere göre; Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, yıldız oyuncuyu takibe aldı.

Haziran ayında sözleşme süresini bitecek olan Çağlar'ı FFP kuralları sebebiyle uygun bir transfer olarak gören Roma'nın milli oyuncuyu ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtildi. Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla yalnıczca 2 resmi maça çıktı.