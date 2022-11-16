İngilizler resmen açıkladı! 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası...

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası için İngiltere Futbol Federasyonu, İrlanda ile birlikte ortak başvuru yapıldığını duyurdu. İşte o açıklama...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2022- 15:50