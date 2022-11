İngiltere Futbol Federasyonu, İrlanda ile birlikte 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyebilmek için ortak başvuru yapıldığını açıkladı.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası için İngiltere Futbol Federasyonu bir açıklama yayımladı.Açıklamada, turnuvayı İrlanda ile birlikte düzenleyebilmek için ön başvurunun yapıldığı belirtildi. Ek olarak turnuva için diğer Birleşik Krallık ülkelerinden de stadyumların bulunacağı aktarıldı."Herkes için futbol. İyilik için futbol. Gelecek için futbol." sloganıyla yapılan açıklamada, "İrlanda, İskoçya Galler ve Kuzey İrlanda 'daki yetkililerin bu teklifi desteklemesini memnuniyetle duyuruyoruz. UEFA Euro 2028'e ev sahipliği yapmanın futbol ve tüm toplum için güçlü ve sürdürülebilir bir miras bırakacağına, ekonomik olarak büyümeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Turnuva için belirlenen stadyum planında 14 stadyum yer alıyor. Yapılacak görüşmelerin ardından nisan 2023'te UEFA'ya sunulacak kısa listede 10 stadyum yer alacak." ifadeleri yer aldı.1. Birmingham - Villa Park 2. Liverpool - Everton Stadyumu (Everton)3. Londra - Londra Stadyumu4. Londra - Tottenham Hotspur Stadyumu (Tottenham)5. Londra - Wembley 6. Manchester - City of Manchester (Manchester City)7. Newcastle - St James' Park (Newcastle United)8. Sunderland - Stadium of Light (Sunderland)9. Trafford - Old Trafford (Manchester United)10. Dublin - Dublin Arena11. Dublin - Croke Park12. Belfast - Casement Park Stadium13. Glasgow - Hampden Park14. Cardiff - National Stadium of Wales