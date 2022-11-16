Dünya Kupası'nda dağıtılacak paralar belli oldu!

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek. Turnubaya sayılı günler kala dağıtılacak para da belli oldu. Dünya Kupası'nı kazanan takım, 42 milyon dolar (781 milyon TL) ödül alacak. Finalde kaybeden ve ikinci olan ülke ise; 30 milyon doları (558 milyon TL) kasasına koyacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2022- 10:11