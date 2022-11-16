Dünya Kupası'nda dağıtılacak paralar belli oldu!
2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek. Turnubaya sayılı günler kala dağıtılacak para da belli oldu. Dünya Kupası'nı kazanan takım, 42 milyon dolar (781 milyon TL) ödül alacak. Finalde kaybeden ve ikinci olan ülke ise; 30 milyon doları (558 milyon TL) kasasına koyacak.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 16.11.2022- 10:11
AYAKBASTI PARASI 1.5 MİLYON DOLAR
Bu gelirlerin büyük bir kısmını ise televizyon yayın hakları oluşturuyor. TV yayın haklarında gelecek olan para 2 milyar 460 milyon dolar (45 milyar 774 bin TL). Bu da toplam gelirin yarısından fazlasına tekamül ediyor. Pazarlamadan gelecek olan para ise 1 milyar 363 milyon dolar (25 milyar 362 milyon TL). FIFA'nın organizasyon için yatıracağı miktar da yaklaşık olarak 843 milyon dolar (15 milyar 686 milyon TL). 2022 Dünya Kupası'na katılan 32 takıma da 1 milyon 500 bin dolar ayak bastı parası verilecek. Toplamda dağıtılacak ödül ise 440 milyon dolar.
ŞAMPİYON KASASINI DOLDURACAK
Dünya Kupası'nı kazanan takım, 42 milyon dolar (781 milyon TL) ödül alacak. Finalde kaybeden ve ikinci olan ülke ise; 30 milyon doları (558 milyon TL) kasasına koyacak. Organizasyonda üçüncü olan takım 27 milyon dolar (502 milyon TL), turnuvanın dördüncüsü de 25 milyon dolar (465 milyon TL) ödül almaya hak kazanacak. FIFA Başkanı Infantino ise 5 milyardan fazla insan tarafından bu turnuvanın izleneceğini ve bunun bir rekor olacağını söyledi. Futbolun patronu ayrıca, 64 maç için 23 milyon bilet talebi aldıklarını da sözlerine ekledi.