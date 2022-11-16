Dünya Kupası'na sayılı günler kala Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi, turnuvanın favorilerini açıkladı. Messi, "Ne zaman adaylardan bahsedersek, hep aynı takımları söylüyoruz. Bazılarını diğerlerinin üzerine koymam gerekirse, Brezilya, Fransa ve İngiltere'nin diğerlerinden biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Arjantin Milli Takımı kaptanı olan Lionel Messi, milli forma ile 164 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 90 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Messi, daha önce kariyerinde hiç Dünya Kupası kazanamadı.

İşte Lionel Messi'nin açıklamaları...

'DÜNYA KUPASI ZOR VE KARMAŞIK'

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Messi, "Dünya Kupası o kadar zor ve o kadar karmaşık ki her şey olabilir. Çok heyecanlıyız. Çok istekli çok güzel bir grubumuz var ama yavaş yavaş gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLAMAYI UMUYORUZ'

Dünya Kupası'na iyi başlamak istediklerini ifade eden dünya yıldızı, "Ardından gelen her şeyle yüzleşmek için Dünya Kupası'na en iyi şekilde başlamayı umuyoruz. Ne kadar çok oynarsanız ve sahada ne kadar çok zaman geçirirseniz, birbirinizi o kadar çok tanırsınız" dedi.



'EN GÜÇLÜ RAKİP'

Arjantin'i zorlayacak takımları söyleyen Lionel Messi "Ne zaman adaylardan bahsedersek, hep aynı takımları söylüyoruz. Bazılarını diğerlerinin üzerine koymam gerekirse, Brezilya, Fransa ve İngiltere'nin diğerlerinden biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.