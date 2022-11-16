Diyarbakır'da oynanan özel maçta A Milli Futbol Takımı'na 2-1 yenilen İskoçya'nın teknik direktörü Steve Clarke, "Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor." dedi

Clarke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, A Milli Futbol Takımı'nın maça iyi başladığını ve maçın başında baskılı oynadığını söyledi.

İlerleyen dakikalarda oyunu dengelediklerini belirten Clarke, "Duran toptan bir gol yedik. Böyle maçlarda atılan ilk gol önemlidir. Ondan sonrasında ilk golü çevirmek zor oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin iyi oynadığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Steve Clarke, futbolda yeniden yapılanan bir ülke olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok kaliteli oyuncuları var. İki takımın da Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elinden geleni yapacağını, bunun için en iyi şekilde hazırlanacağını biliyorum. Umarım hem biz hem Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yer alır. Bu iki ülke de her zaman en üst düzey turnuvalarda yer almayı hak ediyor."