Rayo Vallecano ile Villarreal Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Villarreal, Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'la İstanbul'da hazırlık maçı yapacak. İşte detaylar...

La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile Villarreal, Dünya Kupası arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'la İstanbul'da hazırlık maçı yapacak.

Buna göre Rayo Vallecano, 30 Kasım'da Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda, 3 Aralık'ta ise Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Villarreal ise 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağını açıkladı.

FALCAO GALATASARAY'A KARŞI!

Rayo Vallecano'da Galatasaray'ın eski yıldızı Radamel Falcao forma giyiyor. Rayo Vallecano, İspanya La Liga'da 14. hafta sonunda 22 puanla 8. sırada yer alıyor.