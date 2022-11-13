Atalanta 2-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Hakan Çalhanoğlu Merih Demiral'a karşı kazandı!
İtalya Serie A'nın 15. haftasında Inter, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi. Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral 68. dakikada oyundan alınırken, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 13.11.2022- 16:36
Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 3-2 kazanırken goller; 36 ve 56. dakikalarda Edin Dzeko ve 61. dakikada Jose Palomino'nun kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi. Ev sahibi Atalanta'nın golleri ise 25. dakikada penaltıdan Ademola Lookman ve 77. dakikada Jose Palomino'dan geldi.
Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral 68. dakikada oyundan alınırken, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla beraber ligdeki son 7 maçında 6. galibiyetini elde eden Inter 30 puana yükselirken, Atalanta 27 puanda kaldı.