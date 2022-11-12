Almanya Bundesliga'nın 15. hafta karşılaşmasında Werder Bremen sahasında Leipzig'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Werder Bremen ile Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Andre Silva ve Xaver Schlager kaydederken; ev sahibinin tek golü ise Christian Gross'tan geldi.

Bu sonucun ardından Leipzig üst üste 4. galibiyetini aldı ve 28 puana yükseldi. Bremen ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşayarak 21 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Leipzig sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Werder Bremen ise Köln deplasmanında sahne alacak.