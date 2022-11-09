Torino Sampdoria ile İtalya Serie A'nın 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Torino - Sampdoria maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Torino ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Torino - Sampdoria maçını haberimizden izleyebilirsiniz.



TORINO - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Sampdoria maçı A Spor'da canlı yayınlanıyor.

TORINO - SAMPDORIA MAÇI İLK 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic, Perr Schuurs, David Zima, Ricardo Rodriguez, Wilfried Singo, Mergim Vojvoda, Nikola Vlasic, Samuele Ricci, Aleksey Miranchuk, Karol Linetty, Nemanja Radonjic

Sampdoria: Emil Audero, Bruno Amione, Tommaso Augello, Omar Colley, Jeison Murillo, Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic, Tomas Rincon, Gerard Yepes Laut, Francesco Caputo, Daniele Montevago