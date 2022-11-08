Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Wolfsburg sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Wolfsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı 8 Kasım Salı günü, saat 20.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg

Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otavio; Wimmer, F. Nmecha, Arnold, Gerhardt, Kaminski; L. Nmecha

Borussia Dortmund

Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can; Adeyemi, Brandt, Reyna; Moukoko