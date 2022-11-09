Manchester City - Chelsea CANLI YAYIN

İngiltere Lig Kupası dev bir maça sahne oluyor. 3. tur karşılaşmasında Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Manchester City - Chelsea maçıyla ilgili tüm bilgileri ve Manchester City - Chelsea maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2022- 22:58