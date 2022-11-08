Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Bayern Münih sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Bayern Münih - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Bayern Münih ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Werder Bremen maçı 8 Kasım Salı günü, saat 22.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Neuer; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez; Sabitzer, Kimmich; Sane, Musiala, Mane; Choupo-Moting

Werder Bremen

Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Gruev, Bittencourt, Jung; Fullkrug, Ducksch