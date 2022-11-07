Sambacıların Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Kupada 4. tur maçlarının hakemleri açıklandı
Çılgın Sayısal Loto şanslı numaralar (7 Kasım Pazartesi)
Anlık döviz ve altın kuru takibi (7 Kasım)
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