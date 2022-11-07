Brezilya’nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Brezilya'nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Tite'nin en büyük sürprizi ise Dani Alves oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2022- 20:12