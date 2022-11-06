Monza ile Verona, İtalya Serie A'nın 13. haftasında kozlarını paylaşıyor. U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Francesco Cosso düdük çalıyor.
İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
MONZA - VERONA MAÇINDA İLK 11'LER
Monza: Di Gregorio, Marlon, Caldirola, Izzo, Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos, Pessina, Caprari, Mota
Verona: Montipo, Tameze, Magnani, Koray, Faraoni, Hongla, Veloso, Depaoli, Kallon, Lazovic, Henry
MONZA - VERONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Monza ile Verona'nın karşı karşıya geldiği müsabaka 17.00'de başladı. Maçı A Spor canlı yayınlanıyor.