Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club, Parque La Pedrera Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Boca Juniors - Racing Club maçında ortalık savaş alanına döndü! Tam 11 kırmızı kart
Son dakika spor haberi: Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşıya geldi. Racing Club, uzatmalar sonucu rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi olurken, yaşanan olaylar maça damga vurdu. Karşılaşmanın hakemi Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra da dahil olmak üzere 11 kişiye kırmızı kart gösterdi.
Mücadele'nin normal süresi takımların 10'ar kişi kalmasıyla 1-1 sonuçlandı.