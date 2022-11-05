Mesajları okuduktan sonra depresyona girdiğini açıklayan Francesco Totti şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim' İnanamadım. Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu."