Francesco Totti ve Ilary Blasi çiftinin 20 yıllık evliliğini ihanet sonlandırdı. Francesco Totti, 20 yıllık eşi tarafından aldatıldığını İtalyan basınına anlattı. 20 yıllık birliktelik sona erdikten sonra Roma'nın efsane futbolcusu yeni aşka yelken açtı. Francesco Totti'yi aldatan Ilary Blasi ise nafaka talebinde bulundu. Ilary Blasi'nin Francesco Totti'den istediği bedel ortaya çıktı.
Francesco Totti'yi aldatmıştı! Ilary Blasi'den şok nafaka talebi
İtalya Ligi takımlarından Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti'yi aldattığı gerekçesiyle 20 yıllık evliliği biten Ilary Blasi'den şok bir hamle geldi. Blasi'nin, Totti'den nafaka istediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, Ilary Blasi'nin kendisini aldattığını öğrendiği sürece dair Correiere della Sera'ya konuştu. 20 yıllık eşinin telefon mesajlaşmalarını yakaladığını belirten Francesco Totti, "Geçen yılın eylül ayında söylentiler vardı. Ilary'nin birden çok sevgilisi olduğunu söylüyorlardı. 'İmkansız' dedim. Gerçekten birden fazla diyorlardı. Çok güvendiğim, ömürlük dostlarım bile bana bunu söylemeye başladı. İnanamıyordum. Sonra telefonunda mesajları buldum. Ilary'nin kod adları kullandığını da fark ettim. Bunu sonbaharda anladım ama mesajlar çok eskiye dayanıyordu. Şok yaşadım. Ilary'nin başka biriyle sevgili olması. Şoktu! Başkalarına ilgi duyabileceğine inanamadım ama mesajlar oradaydı işte. Otellerde buluşuyorlardı mesajlarda..." açıklamasını yaptı.
Mesajları okuduktan sonra depresyona girdiğini açıklayan Francesco Totti şu ifadeleri kullandı:
"Her şeyi içimde tuttum. Kimseye bir şey söylemedim. 11 yaşımdan beri dostum olan Vito Scala'ya bile anlatamadım derdimi. Sorunlar karşısında gözlerini kapatan biri değilim ama hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladım. Konu Ilary değildi, konu çocuklardı, aileydi. Köpek gibi acı çektim, ağladım. Bana dedi ki; 'Bu yıl Milano'da fazla kalmam gerekecek. Roma'ya daha sonra döneceğim' İnanamadım. Depresyona girdim. Evliliğin bitmesi için uzun süre gerekti. Noemi Bocchi beni bu depresyondan çıkaran kişi oldu. Bir anda haberler gazetelerde çıkmaya başladı. Onlar söylentilerdi ama kanıtlar bendeydi. Ben ve Ilary hakkında. Uykusuz geceler geçirdim. Haberlerle birlikte yeniden depresyona girdim. Artık ben, ben değilim. Başka bir insandım. Beni kurtaran Noemi oldu."