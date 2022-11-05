Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio sahasında Strasbourg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Auxerre maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 21:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

AJACCIO - STRASBOURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Leroy; Kone, Gonzalez, Vidal, Youssouf; Mangani, Nouri, Marchetti, Bayala; El Idrissy, Hamouma

Strasbourg

Sels; Nyamsi, Perrin, Le Marchand; Lienard, Thomasson, Aholou, Bellegarde, Delaine; Gameiro, Ajorque