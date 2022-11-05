Avrupa'da temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor 6. hafta maçlarını tamamladı.
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin ülke puanındaki sıralaması
Son dakika haberi: Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor 6. ve son maçlarını bitirdi. Türkiye'nin UEFA ülke puanınındaki konumu merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.11.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022- 09:15
Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması oldukça merak konusu oldu.
İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKELER PUANI SIRALAMASI: