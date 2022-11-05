UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte Türkiye'nin ülke puanındaki sıralaması

Son dakika haberi: Avrupa'daki temsilcilerimiz Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor 6. ve son maçlarını bitirdi. Türkiye'nin UEFA ülke puanınındaki konumu merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022- 09:15