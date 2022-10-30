Spezia - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Spezia ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Spezia ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Fiorentina maçı 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SPEZIA - FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Amian, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Holm; Gyasi, Nzola

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame