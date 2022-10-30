Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Lazio ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Lazio ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Salernitana maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LAZIO - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni

Salernitana

Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli