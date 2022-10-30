Cremonese - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Cremonese ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cremonese - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Cremonese ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Udinese maçı 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CREMONESE - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Carnesecchi; Hendry, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meite, Valeri; Dessers, Okereke

Udinese

Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Samardzic, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Isaac, Deulofeu