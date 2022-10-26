Jankat Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? G.Saray U19 futbolcusu Jankat Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın altyapı kalecisi U19'da oynayan Jankat Yılmaz, UEFA'ya göderilen isimler listesinde yerini alırken sporseverler tarafından da merak konusu oldu. Peki Jankat Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? G.Saray U19 futbolcusu Jankat Yılmaz hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022- 12:00