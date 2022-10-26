Baran Aksaka kimdir, kaç yaşında, nereli? G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın altyapı oyuncusu, U19'da yer alan Özgür Baran Aksaka, UEFA'ya göderilen isimler listesinde yerini alırken sporseverler tarafından da merak konusu oldu. Peki Baran Aksaka kimdir, kaç yaşında, nereli? G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'ne gönderilen genç yetenek Özgür Baran Aksaka, Galatasaray'ın Ukrayna takımı Rukh Lviv ile karşılaşması öncesinde araştırılıyor. Sarı kırmızılı takımın U-19 kadrosuna katılan genç yetenek Özgür Baran Aksaka kimdir? | G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

ÖZGÜR BARAN AKSAKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Ocak 2003 yılında Tekirdağ'da doğan 19 yaşındaki Özgür Baran Aksaka, Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray forması giymektedir. Merkez orta saha, ofansif orta saha ve on numara mevkilerinde oynayabilen genç oyuncu sağ ayağını kullanmaktadır.

G.SARAY U19 FUTBOLCUSU ÖZGÜR BARAN AKSAKA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Genç yetenek Özgür Baran Aksaka Galatasaray'ın altyapısında forma giymiştir.