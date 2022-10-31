Galler Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası sonrası turnuvalarda ülkenin isminin İngilizce (Wales) yerine Galce (Cymru) olarak yer alması için değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika spor haberleri

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Galler, milli takımın isminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Galler Futbol Federasyonu'nun ülkenin adının Dünya Kupası'nın ardından turnuvalarda İngilizce yerine Galce yer almasını istediği ve bunun için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Değişikliğin uygulanmasına karar verilirse Galler, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oynayacağı tüm maçlarda "Wales" olarak değil, "Cymru" olarak yer alacak. Haberde, resmi yazışmalarda Wales yerine Cymru'nun kullanıldığı aktarıldı.



Galler Futbol Federasyonu CEO'su Noel Mooney açıklamasında, "Takım, Cymru olarak adlandırılmalı. Bizler, milli takımımız için bu kelimeyi kullanıyoruz. İnternet sitemizde de bu ifade yer alıyor ve konuşurken bu kelimeyi kullanıyoruz. Yapacağımız çok iş var. Dünya Kupası'nda bu değişikliği istiyoruz ancak 2023 daha iyi bir seçenek olabilir. Bu konuyu tüm paydaşlarımızla tartışacağız. Değişiklik kararını aceleye getirmek istemiyoruz."

2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Galler, bir üst tura kalabilmek için İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Galler'le karşılaşacak.