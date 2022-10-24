İngiltere Premier Lig'in 13. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
West Ham'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kurt Zouma ve 90+2'de Mohamed Said Benrahma (p) kaydetti.
Bu sonucun ardından West Ham 2 maç sonra kazandı ve 14 puana yükseldi. Bournemouth'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 13 puanda kaldı.
Ligin 13. haftasında West Ham deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Bournemouth ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.