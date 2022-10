UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5'inci haftasında Fenerbahçe'nin Rennes ile 3-3 berabere kaldığı mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Kazanabilirdik ama çok küçük ayrıntılar yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum, daha kararlı olabilirdik" dedi.



Bouriguaud'ın "3-0'dan maç verdik, biz aptalız" şeklindeki açıklaması hakkında görüşleri sorulan Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Dürüst bir şekilde cevap vermem gerekirse, ben takımın antrenörüyüm. Kararları ben alıyorum. Eğer bir aptal varsa, birincilikle o benim" diye cevap verdi.



"ETKİLENDİĞİM MAÇLARDAN BİRİYDİ"



Etkilendiği bazı maçlar olduğunu kaydeden Genesio, "Bu maç da onlardan biri. Özellikle 2'nci yarı daha iyi oynayabilirdik. İkinci yarıdaki defans uygulamamız ise taktik gereği değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri yüzünden oldu. Kendi sahalarında oynuyorlar, bu çok normal. Böyle bir blok yememiz çok normal. Sahamızdan bazen çıkamadık ve boş alanları kullanamadık" dedi.



"KÜÇÜK AYRINTILAR YÜZÜNDEN KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"



Fenerbahçe'nin iki maçta da geriden gelerek goller kaydettiğini ifade eden Genesio, çok iyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Bu, takımın genç olması yüzünden mi bilmiyorum. Küçük ayrıntılar bazen çok önem kazanabiliyor. Kazanabilirdik ama çok küçük ayrıntılar yüzünden kaybettiğimizi düşünüyorum, daha kararlı olabilirdik" diye konuştu.



"SON MAÇLARDA HER ŞEY MÜMKÜN OLACAKTIR"



Genesio, grup liderliği hakkında ise "Şu an için bunu söylemek çok güç, son maçı bekleyeceğiz. Son maçlarda her şey mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.