Orkun Kökçü'ye Dortmund ve Lyon kancası!
A Milli Futbol Takımımızın yıldızı futbolcusu Orkun Kökçü, Hollanda'da sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dortmund ve Lyon kanca attı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 19.10.2022- 09:11
DORTMUND VE LYON ORKUN'UN PEŞİNDE
Haberde, milli orta saha oyuncusuna Avrupa'dan birçok kulübün yakından ilgi gösterdiği ve Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yanı sıra Fransız ekibi Lyon'un da yakın ilgi gösterdiği ifade edildi.
YAKINDAN İLGİ GÖSTERDİLER
Öte yandan Lyon Kulübü'nün temsilcileri, Feyenoord ile Midtjylland arasında oynanan ve 2-2 biten Avrupa Ligi maçında Orkun Kökçü'yü seyretti. 2025 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcu, bu sezon 13 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.