La Liga'nın 10. haftasında Cadiz sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cadiz - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Cadiz - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Cadiz ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Real Betis maçı 19 Ekim Çarşamba günü, saat 20:00'de yapılacak. KArşılaşmayı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

CADIZ - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Espino, Hernandez, Chust, Zaldua; Fernandez, Alcaraz, San Emeterio, Alejo; Negredo, Sobrino

Real Betis

Silva; Moreno, Felipe, Pezzella, Sabaly; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias