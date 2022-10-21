Porto 0-1 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET) Dev maçta kazanan Benfica!
Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, deplasmanda Porto'ya konuk oldu. Dragao Stadı'nda oynanan maçı Benfica 1-0 kazandı. Konuk takımın galibiyet golü Rafa Silva'dan geldi.
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Yayın Tarihi: 22.10.2022- 01:11
Maçın 27. dakikasında Eustaquio'nun kırmızı kartıyla Porto 10 kişi kalırken, ilk yarı golsüz sona erdi. Zorlu mücadelede ikinci yarı kıyasıya mücadeleye sahne olurken 72. dakikada David Neres'in asistinde Rafa Silva maçın skorunu belirleyen isim oldu.
Benfica, bu galibiyetiyle ligde 10'da 9 yaparak 28 puana yükseldi ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Porto ise 22 puanla ikinci sırada kaldı.