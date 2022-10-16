Lazio - Udinese maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Lazio sahasında Udinese'yi konuk edecek. Lazio - Udinese maçıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Lazio ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Udinese maçı 16 Ekim Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LAZIO - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lazio

Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Anderson, Immobile, Zaccagni

Udinese

Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto