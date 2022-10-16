Spezia - Cremonese maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Spezia sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Spezia - Cremonese maçıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Spezia - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Spezia ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Cremonese maçı 16 Ekim Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SPEZIA - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Spezia

Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Bastoni, Kovalenko, Bourabia, Agudelo, Holm; Gyasi, Nzola

Cremonese

Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochosvili, Valeri; Ascacibar, Meite, Zanimacchia, Afena-Gyan, Quagliata; Dessers