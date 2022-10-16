Inter - Salernitana maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter sahasında Salernitana'yı konuk edecek. Inter - Salernitana maçıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Inter ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Salernitana maçı 16 Ekim Pazar günü saat 13.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

INTER - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Martinez, Dzeko

Salernitana

Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek