Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'nın 10. haftasında Torino ile Juventus kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Torino - Juventus maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Torino - Juventus maçıyla ilgili tüm bilgiler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022- 10:30