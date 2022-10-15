Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Serie A'nın 10. haftasında Torino ile Juventus kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, Torino - Juventus maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Torino - Juventus maçıyla ilgili tüm bilgiler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022- 10:30
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 10. hafta maçında Torino ile Juventus kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Torino, topladığı 11 puanla 10. sırada bulunuyor. 13 puan toplayan Juventus ise 8. sırada yer alıyor.
TORINO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Serie A'nın 10. haftasında oynanacak Torino - Juventus maçı 15 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
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